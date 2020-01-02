ريال مدريد يسعى لضم ماني في الصيف

كشفت تقارير عن تواصل إدارة ريال مدريد مع ساديو ماني نجم ليفربول، تمهيداً للتعاقد معه الصيف المقبل.

وارتبط اسم الدولي السنغالي صاحب الـ 27 عاماً، بالانتقال إلى الملكي منذ الصيف الماضي، عقب ظهوره بمستوى مميز مع الريدز وقيادته للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

وشارك ماني هذا الموسم مع الريدز في 27 مباراة، ونجح في تسجيل 14 هدفاً، و11 تمريرة حاسمة.

وينتهي عقد الدولي السنغالي مع ليفربول صيف عام 2023.

ووفقاً لما نشره موقع «لو 10 سبورت» فاتخذ ريال مدريد أولى خطوات التعاقد مع النجم السنغالي من خلال التواصل مع وكلائه، للحديث عن إمكانية ضمه في الصيف إلى ملعب سانتياغو بيرنابيو.

وأوضح أن ريال مدريد يبحث عن نجم جديد لتدعيم صفوفه هجومياً، خاصةً بعد اقتراب رحيل خاميس رودريغيز، وغاريث بايل، لذلك يعتبر ماني المرشح الأول للانضمام للملكي.

وأضاف أن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، تحدث شخصياً مع ماني، وأبلغه رغبته الشديدة في التعاقد معه واللعب بقميص الفريق الملكي الموسم المقبل.