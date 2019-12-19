ريال مدريد يصدر بياناً للتعليق على التحكيم في الكلاسيكو

أصدر ريال مدريد بياناً للتعليق على التحكيم في الكلاسيكو أمام برشلونة أمس الأربعاء بعد احتجاجه على عدم احتساب ركلتي جزاء لمصلحته في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي على ملعب كامب ناو، ليواصلا تشارك قمة ترتيب الدوري الإسباني بعد مرور 17 مرحلة.

ونشر ريال بياناً للحديث عن الحالات الجدلية على حد وصفه، وقال فيه: "اللاعب الفرنسي "فاران" كان يمكن أن يحصل على ركلتي جزاء، لكن الحكم هيرنانديز هيرنانديز لم يحتسب أي منهما.

"في الدقيقة 17، ذهب فاران للعب ركنية لكن (كليمون) لونغليه دهس فخذه، لكن لا الحكم أو الفيديو اعتبروها مخالفة ركلة جزاء.

"بعدها بدقيقتين ومن ركنية أخرى تعرض المدافع للجذب من إيفان راكيتيتش، مما أسقطه داخل منطقة الجزاء، لكن أيضاً الحكم والفيديو لم يتدخلا".

واحتج سيرخيو راموس، قائد الملكي، في تصريحات بعد المباراة على عدم احتساب ما اعتبره ركلتي جزاء واضحتين لريال مدريد.

يذكر أن المباراة شهدت أيضاً إلغاء هدفاً لغاريث بايل بداعي التسلل على الممرر فيرلان ميندي، وذلك خلال الشوط الثاني للكلاسيكو.