ريال مدريد يصدم برشلونة ويدخل على خط نيمار

أفادت تقارير أن ريال مدريد قرر توجيه صفعة جديدة إلى غريمه برشلونة، وذلك بمحاولة ضم نيمار الذي يسعى البارسا لضمه من باريس سان جيرمان.

ونشرت شبكة "فوكس سبورتس" تقريراً أشارت فيه إلى أن سان جيرمان دخل في مفاوضات متقدمة مع ريال مدريد، من أجل انتقال البرازيلي إلى النادي الملكي.

ويخطط النادي الفرنسي لجعل الصفقة على سبيل الإعارة لموسم واحد، مع وجود شرط إلزامي بإتمام عملية البيع عام 2020.

وكانت هذه الصيغة، التي تمكن خلالها باريس سان جيرمان من ضم الشاب، كيليان مبابي، ولجأ إلى هذه الطريقة للهروب من قواعد اللعب المالي النظيف التي وقعت عقوبات عليه بسببها.

فيما أفاد تقرير آخر لصحيفة "سبورت" الإسبانية بأن باريس سان جيرمان، قرر عدم منح فرصة لنيمار الموسم المقبل.

ونقلت عن مصادرها أن النادي الباريسي، اتخذ قراراً بأنه لن يعيد المهاجم المثير للجدل إلى برشلونة بأي حال من الأحوال.

وأشارت المصادر إلى أن باريس سان جيرمان طرح فكرة إعارة نيمار إلى مانشستر يونايتد وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس.

ويبدو أن إدارة النادي الفرنسي غاضبة من تصريحات نيمار، التي أعرب فيها عن عدم رغبته في إتمام الموسم الجديد في ملعب بارك دو برانس، وإبداء رغبة في الانتقال إلى برشلونة، مما دفعها لمعاقبته هو وناديه السابق بعدم السماح له بالعودة على الإطلاق.

وفسرت التقارير تصريحات جوردي كاردونر، نائب رئيس برشلونة، في مقابلة مع شبكة "تي في 3" الإسبانية، التي قال فيها: "التعاقد مجدداً مع نيمار من باريس سان جيرمان مستبعد في الوقت الحالي".