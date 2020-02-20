ريال مدريد يصرف النظر عن ضم بوغبا

قررت إدارة ريال مدريد عدم التقدم بأي عرض لضم بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد الصيف القادم، بسبب المطالب المالية المبالغ فيها من جانب ناديه.

وأكدت صحيفة "ذا سن" البريطانية، الخميس، أن الرئيس فلورنتينو بيريز يقيم سعر بوغبا بنحو 50 مليون جنيه استرليني فقط، لذلك لن يدفع ريال رقماً أكبر من ذلك.

ويريد مسؤولو يونايتد بيع لاعب الوسط الفرنسي مقابل 120 مليون جنيه على الأقل، مما يعني صعوبة التخلي عن خدماته نهاية الموسم الجاري.

يذكر أن بوغبا يرتبط بعقد رسمي مع النادي الإنجليزي يمتد حتى صيف 2022، لكنه يسعى للمغادرة في أقرب وقت، بناء على تصريحات مينو رايولا، وكيل أعماله.