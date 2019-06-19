ريال مدريد يضحي بسيبايوس لإقناع توتنهام بالتخلي عن إيريكسن

تستمر مساعي ريال مدريد لتعزيز صفوفه هذا الصيف، إذ ما زالت التقارير تشير إلى اهتمام إدارته بضم لاعب الوسط المتألق كريستيان إيريكسنز

ويبدو أن الملكي مستعد لضم الدولي الدنماركي حتى لو كلفه الأمر خسارة داني سيبايوس الذي يراه الكثيرون أحد المواهب الواعدة في الكرة الإسبانية.

فقد أكدت صحيفة "ذا سن" البريطانية أن ريال مدريد يجهز عرضاً لضم نجم توتنهام المطلوب بشدة من قبل المدرب زين الدين زيدان، والمستعد لدفع 45 مليون جنيه استرليني بالإضافة لإدخال الواعد سيبايوس ضمن الصفقة من أجل إقناع إدارة سبيرز.

وأشارت تقارير كثيرة خلال الفترة الأخيرة إلى أن النجم الدنماركي يسعى للرحيل عن فريق شمال لندن، خاصةً أنه لم يصل لاتفاق لتجديد عقده مع وصيف بطل دوري أبطال أوروبا.

بدوره، يرى سيبايوس صاحب الـ 22 عاماً أن فرص مشاركته بصورة مستمرة في سانتياغو بيرنابيو تكاد تكون معدومة، وأنه لا مفر له من الرحيل لإيجاد فرصة أفضل.