ريال مدريد يضع آسينسيو ضمن قائمة الراحلين

وضع ريال مدريد النجم ماركو آسينسيو ضمن قائمة الراحلين خلال سوق الانتقالات هذا الصيف.

وتعاقد النادي الإسباني مع إيدين هازارد ولوكا يوفيتش وإيدير ميليتاو ورودريغو غوس وفيرلان ميندي لتعزيز صفوفه حتى الآن، وقالت صحيفة "آس" الصادرة من مدريد أن ريال مستعد الآن للتخلي عن عدد من اللاعبين ما بين إعارة وبيع بصورة نهائية.

وأوضحت أن غاريث بايل وإيسكو باتا الأقرب إلى الرحيل إلى جانب خاميس رودريغيز، إلا أن اسم آسينسيو أضيف إلى قائمة المهددين بالرحيل.

ويرى زين الدين زيدان، المدير الفني للملكي، أن آسينسيو لن يجد مكاناً له في مشروع الملكي المستقبلي، لذلك لا يمانع بمغادرته سواء على سبيل الإعارة أو بيع نهائي.

وأكدت الصحيفة أن ريال مدريد قد يوافق على أي عرض للدولي الإسباني إذا ما تراوحت قيمته بين 90 و100 مليون يورو.

يذكر أن ريال مدريد يسعى للتعاقد مع بول بوغبا قبل إغلاق نافذة سوق الانتقالات الصيفية.