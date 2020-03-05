ريال مدريد يضع خطة لتسريع عودة هازارد

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن نجم ريال مدريد إيدين هازارد قد يعود إلى الملاعب في فترة أقصر من تلك التي وضعت مبدئياً بعدما تقرر خضوعه لعملية جراحية.

وكان ريال قد عانى من العديد من الإصابات في الفترة الأخيرة أبرزها تجدد إصابة البلجيكي وخضوعه إلى عملية جراحية ستنهي موسمه.

ومع خضوع هازارد للعملية الجراحية، قالت ماركا أن الفريق الطبي لريال ومنتخب بلجيكا وضعا خطة من أجل أن يتعافى نجم تشيلسي السابق من الإصابة بصورة أسرع من المتوقع.

وأكدت المصادر الإسبانية أن هازارد سيخضع لعملية في ولاية دالاس بالولايات المتحدة الأميركية.

وأوضحت "أوندا سيرو" أن العملية ستجري الخميس على أن يعود اللاعب للمشاركة مع ريال مدريد هذا الموسم من جديد بعد العملية.

وكان من المفترض أن ينتهي موسم هازارد بمجرد أن تقرر خضوعه لعملية جراحية، ولكن ذلك من المحتمل ألا يحدث في حال سارت الأمور وفقاً للخطة الطبية الجديدة.

وسيجري العملية الطبيب يورغن كاري من عيادة كاريل، وهو واحد من أفضل المتخصصين في العالم في إصابات الكاحل.

وبمجرد أن تتم العملية الجراحية بنجاح، سيعود هازارد إلى بلجيكا من أجل العمل مع ليفين مايسشالك أخصائي العلاج الطبيعي في منتخب بلجيكا، والذي ساعد درايس ميرتينز على التعافي الصيف الماضي من إصابة مشابهة.

ويبدو أن الهدف الآن بالنسبة لهازارد ليس بقية الموسم مع ريال مدريد، فعلى الرغم من أنه سيحاول العودة خلاله، إلا أن الأهم الآن هو الوصول إلى موعد يورو 2020 بكامل قوته ولياقته.

وسيقوم مدرب المنتخب البلجيكي روبرتو مارتينيز ببذل قصارى جهده للتأكد من مشاركة هازارد في البطولة، ويمكنه عدم إعلان تشكيله والانتظار حتى الموعد النهائي ليورو والذي سينطلق في الثاني من يونيو المقبل.

ويعاني ريال مدريد من غياب عدد من لاعبيه خلال الموسم الحالي وهذه الفترة بشكل خاص، بعد إصابة هازارد وتواصل غياب ماركو أسينسيو وغاريث بايل وقبله توني كروس الذي عاد سريعاً.

يذكر أن ريال مدريد تعاقد مع هازارد القادم من تشيلسي الصيف الماضي مقابل 100 مليون يورو بالإضافة إلى 30 مليون على شكل إضافات.