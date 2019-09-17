ريال مدريد يضع خطة لضم مبابي

يخطط ريال مدريد لضم الصاعد كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان في المستقبل القريب.

وكان ملاك الأسهم في النادي الملكي قد اجتمعوا أول أمس للموافقة على الحسابات المالية والميزانية الختامية، وجاءت الأرقام مطمئنة فيما يتعلق بإمكانية إبرام صفقة من العيار الثقيل مستقبلاً.

وقالت صحيفة "آس" أن إدارة ريال بدأت محاولات إقناع مبابي بالانتقال الصيف القادم، متسلحة بما تملكه من قدرة شرائية وسيولة مالية واحتياطي نقدي قدره 156 مليون يورو، بخلاف قرض بشروط ميسرة وفوائد منخفضة قيمتها 285 مليون يورو أخرى، يساعد في إبرام هذه الصفقة.