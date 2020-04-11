ريال مدريد يضع خطة لموسم الانتقالات

كشف تقرير اليوم السبت عن خطة ريال مدريد، لسوق الانتقالات القادم.

وقالت صحيفة "أي بي سي" الإسبانية، أن ريال مدريد يستهدف التعاقد مع إدواردو كامافينغا لاعب وسط رين، ليكون بديلاً لكاسميرو.

وأضافت الصحيفة، أن الشاب صاحب الـ 17 عاماً قد يكلف ريال مدريد 45 مليون يورو.

وتابعت الصحيفة، أن إيرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند ضمن خطة ريال أيضاً، لتعزيز خطه الأمامي، خاصة وأن النرويجي يمتلك الشجاعة والعقلية التي تؤهلة للعب في الملكي.

وأشارت الصحيفة، أن قيمة صفقة هالاند قد تصل إلى 75 مليون يورو.

وتابعت أن إدارة النادي المدريدي ترغب في استعادة مارتن أوديغارد المعار لريال سوسييداد، كما تسعى للتخلص من غاريث بايل.

يذكر أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أعلن الشهر الماضي، إيقاف مسابقة الدوري الإسباني، لأجل غير مسمى، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.