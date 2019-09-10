ريال مدريد يضع عينه على فان دايك

يواصل النجم فيرجيل فان دايك، مسيرة الصعود المدوي في عالم كرة القدم، وذلك بعد أن ظفر بلقب أفضل لاعب في العالم على حساب النجمين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

ويبدو أن تألق الدولي الهولندي اللافت، وقدرته على إيقاف أبرز مهاجمي كرة القدم فتحت شهية ريال مدريد بهدف الحصول على خدماته في أقرب وقت ممكن.

وقالت صحيفة "دايلي إكسبريس" البريطانية، الثلاثاء، أن ريال وجه بوصلته صوب ليفربول من أجل التعاقد مع فان دايك.

وأشارت الصحيفة إلى أن الميرينغي مهتم بشدة بالحصول على خدمات المدافع الهولندي الصلب، بعد أن أثبت أنه القطعة الأهم للمدرب يورغن كلوب، وحسم له منصات التتويج مع ليفربول.

وأضافت أن ريال مدريد سيبذل قصارى جهده، من أجل إقناع فان دايك، رغم إدراك النادي لرغبة المدافع الهولندي في البقاء مع الريدز، والفوز معه بجميع الألقاب الممكنة.

يأتي ذلك بعد أن كشفت مصادر أن إدارة ليفربول توصلت إلى اتفاق مع فان دايك للبقاء في صفوف النادي حتى عام 2025.

ووفقاً لصحيفة "ميرور" البريطانية، سيتقاضى الهولندي راتباً أسبوعياً قدره 200 ألف جنيه استرليني، بدلاً من راتبه الحالي الذي يبلغ 125 ألفاً.

يذكر أن فان دايك (28 عاماً) يرتبط بعقد مع ليفربول ينتهي عام 2023، وتبلغ حالياً القيمة المالية للمدافع الهولندي حوالي 90 مليون يورو، وفقاً لموقع "ترانسفر ماركت" المتخصص بشؤون كرة القدم.