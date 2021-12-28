ريال مدريد يضع فلاهوفيتش بديلاً بحال الفشل في ضم هالاند

اختار ريال مدريد النجم الصربي الصاعد دوسان فلاهوفيتش خياراً بديلاً بحال فشله في التعاقد مع الهداف النرويجي إيرلينغ هالاند صيف العام القادم وفقاً لموقع "إل ناسيونال" الإسباني.

ويعتلي هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند قائمة تسوق النادي الملكي في سوق الانتقالات الصيفي القادم إلى جانب الفرنسي كيليان مبابي.

لكن الميرينغي سيتعرض لمنافسة شديدة على توقيع النرويجي صاحب الـ 21 عاماً من قبل عدة كبار أوروبا.

لهذا السبب، وضع ريال مدريد خياراً بديلاً كونه يتفهم صعوبة المنافسة على صفقة هالاند، إذ اختار المسؤولون الهداف الصربي الشاب البالغ من العمر 21 عاماً.

ويتوقع أن يرحل فلاهوفيتش عن فيورنتينا خلال الأشهر القادمة كونه رفض عدة عروض من النادي الإيطالي لتجديد عقده.