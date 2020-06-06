ريال مدريد يطارد بن ناصر

يتابع ريال مدريد اسماعيل بن ناصر لاعب وسط ميلان خلال الموسم الحالي.

ووفقاً لموقع “ديفينسا سنترال” الإسباني، يحظى بن ناصر باهتمام مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان إلى جانب ريال مدريد.

وأشار إلى أن كلا من سيتي وباريس قدما عرضين بقيمة 30 مليون يورو، إلا أن ميلان يتمسك بالحصول على 50 مليون يورو للاستغناء عن بن ناصر.

وأوضح أن ميلان يرى 30 مليون يورو مبلغاً سخيفاً، لأن بن ناصر أمامه مستقبل مبهر.

وقال الموقع الإسباني أنه رغم متابعة ريال مدريد لبن ناصر، إلا أن النادي الملكي غير مستعد لدفع 50 مليون يورو، كما أنه يضع إدواردو كامافينغا نجم رين كخيار أول لمركز لاعب الوسط المدافع.