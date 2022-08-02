ريال مدريد يطارد "معشوق" يورغن كلوب وليفربول

بعد نجاح ريال مدريد في خطف نجم موناكو الفرنسي أوريليان تشواميني من براثن ليفربول مطلع هذا الصيف، باتت إدارة النادي الإسباني تسعى لضم لاعبٍ آخر يريده الريدز.

ويستعد حامل لقب دوري أبطال أوروبا لمنافسة وصيفه على توقيع النجم الدولي الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب خط وسط بوروسيا دورتموند وفقاً لموقع "إل بيريوديكو" الإسباني.

وارتبط اسم لاعب خط الوسط البالغ من العمر 19 عاماً مراراً بانتقال مستقبلي إلى ملعب آنفيلد، لكن طموحات المدير الفني الألماني يورغن كلوب والنادي قد تصطدم أمام رغبات البطل الأوروبي.

فضمن مساعي ريال مدريد لتعزيز الصفوف بعناصر شابة واعدة تحل محل النجوم المخضرمة المتواجدة حالياً، وضعت إدارة النادي أعينها على بيلينغهام في ظل المستويات المبهرة التي قدمها منذ وصوله إلى ملعب سيغنال إيدونا بارك في 2020.

وكشفت تقارير إعلامية صدرت في الساعات الماضية أن ليفربول يريد بدوره تسريع عملية ضم النجم الشاب خوفاً من خسارته لصالح المدريديين في ظل "هوس" كلوب الشديد به.

ومن المستبعد أن يغادر الإنجليزي فريق دورتموند هذا الصيف، بعدما اضطر العملاق الألماني للتفريط بهدافه الأول النرويجي إيرلينغ هالاند مؤخراً لصالح مانشستر سيتي.

ومن المتوقع أن يتسبب التنافس ما بين ريال وليفربول برفع قيمة النجم الشاب مما سيعود بالنفع أكثر على دورتموند.

ويفضل النادي الإنجليزي تجنب دخول حرب مزايدة مع نظيره الإسباني وحسم الصفقة في أسرع وقتٍ ممكن، علماً بأن قيمة بيلينغهام تقدر بنحو 85 مليون جنيه استرليني حالياً.