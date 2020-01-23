ريال مدريد يطارد نجم آرسنال الشاب

باتت هناك رغبة كبيرة لدى مسؤولي ريال مدريد في استقطاب معظم اللاعبين الشبان المتميزين مؤخراً، فقد نجح بطل السوبر الإسباني في التعاقد مع ثلاثة لاعبين صاعدين حتى الآن.

ويستعد الملكي لإبرام صفقة رابعة من خلال ضم نجم آرسنال الصاعد غابرييل مارتينيلي الذي تألق خلال آخر مباراتين مع الغانرز وخطف الأضواء خاصة أمام تشيلسي في اللقاء المثير الذي انتهى بالتعادل بنتيجة 2-2.

يذكر أن إدارة آرسنال رفعت راتب البرازيلي الشاب ثلاثة أضعاف لتجنب إغراءات ريال مدريد.