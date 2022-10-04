ريال مدريد يطالب كروس بتحديد موقفه

طلبت إدارة ريال مدريد من النجم الألماني المخضرم توني كروس عدم المماطلة في تحديد موقفه حيال تجديد عقده الجاري مع النادي.

ومع وصول الاتفاق الذي يربط لاعب خط الوسط مع الميرينغي إلى نهايته في صيف العام المقبل، بات صاحب الـ 32 عاماً مطالباً بالكشف عن نواياه.

كروس مرشح لإنهاء مسيرته الاحترافية

وكشفت تقارير سابقة أن نجم بايرن ميونخ السابق قد يعمل على إنهاء مسيرته الاحترافية بحلول نهاية الموسم الجاري.

لكن صحيفة "ماركا" الإسبانية المقربة من النادي الملكي أكدت أن المسؤولين يريدون من الألماني المخضرم أن يعلمهم بقراره النهائي قبل نهاية الموسم الجاري.

وتوقعت الجريدة المدريدية أن يكشف اللاعب عن قراره بحلول شهر فبراير القادم.