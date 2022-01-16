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ريال مدريد يظفر بكأس السوبر الإسباني بعد فوزه على بلباو بهدفين

منشور 16 كانون الثّاني / يناير 2022 - 08:21
بنزيمة يقود ريال مدريد للفوز بكأس السوبر الإسباني
بنزيمة يقود ريال مدريد للفوز بكأس السوبر الإسباني

ظفر ريال مدريد بكأس السوبر الإسباني للمرة الـ 12 بتاريخه على حساب غريمه أتلتيك بلباو حامل اللقب بعد فوزه عليه بهدفين دون رد في النهائي ليلة الأحد.

وأقيمت المواجهة على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض في المملكة العربية السعودية.

وجاء هدفا انتصار الفريق الملكي عن طريق النجمين الكرواتي لوكا مودريتش والفرنسي كريم بنزيمة في الدقيقتين 38 و (52 من ركلة جزاء) على التوالي.

ريال مدريد يفوز باللقب رغم النقص العددي

وأكمل ريال الدقائق الأخيرة من اللقاء بنقص عددي جراء طرد المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو (87).

كما أهدر راؤول غارسيا ركلة جزاء للفريق الباسكي بعد ذلك بدقيقتين.

وبات لريال مدريد 12 لقباً في البطولة مقابل 3 ألقاب لأتلتيك بلباو.

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