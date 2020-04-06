ريال مدريد يعالج أزمة كورونا ببيع نجومه غير المرغوبين

لن يكون ريال مدريد مضطراً للسير على خطى غريميه برشلونة وأتلتيكو مدريد في تخفيض رواتب لاعبيه بسبب أزمة فيروس كورونا، لكنه مع ذلك يفكر باتخاذ خطوة ترشيدية قبل بدء الموسم القادم، عن طريق التخلص من بعض لاعبيه.

وكان النادي الملكي قد أعلن في وقت سابق أنه لن يخفض الأجور كما فعلت أندية كبرى في أوروبا، باعتبار أنه يدفع حالياً ما يعادل 284 مليون يورو في الموسم الواحد لـ 37 لاعباً، أي ما يمثل تقريباً 52 بالمئة من ميزانيته السنوية.

لكن صحيفة "آس" المقربة من أسوار النادي ذكرت أن ريال مدريد يسعى لتخفيض إنفاقه من خلال خصم نحو 75 مليون يورو منها، ببيع بعض نجومه الذين لا يرغب المدير الفني زين الدين زيدان في تواجدهم مع انطلاقة الموسم الجديد.

يأتي على رأس هؤلاء اللاعبين النجم غاريث بايل الذي يتقاضى 29 مليون يورو سنوياً، رغم تراجع دوره في خطط المدرب الفرنسي.

على نفس المنوال، سيسعى الميرينغي لبيع نجمه الآخر خاميس رودريغيز، ومهاجمه ماريانو دياز الذي رفض المغادرة، علماً بأنه يتقاضى حالياً 8 ملايين يورو سنوياً، رغم أنه لم يخض سوى 65 دقيقة.

وهناك براهيم دياز الذي حصل على 7 ملايين يورو مقابل 170 دقيقة فقط هذا العام.

وبجمع ما ذكر سابقاً، ومع ما يتقاضاه لاعبون آخرون مثل ألفارو أودريوزولا وداني سيبايوس وخيسوس فاييخو، فإن النادي الملكي قادر على توفير 75 مليون يورو، مع وجود لاعبين آخرين أثبتوا كفاءتهم بأجور قليلة، مثل أشرف حكيمي المعار حالياً لبوروسيا دورتموند ومارتن أوديغارد الذي يلعب في ريال سوسييداد وكلاهما على سبيل الإعارة.

تأتي خطوة ريال مدريد المرتقبة في ظل توقف الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، وتعديل عقود البث والرعاية مؤخراً.

كانت الحكومة الإسبانية والاتحاد المحلي لكرة القدم ورابطة الدوري، قد أعلنوا تعليق المسابقات لأجل غير مسمى بسبب جائحة كورونا.

يذكر أن تقاريراً عديدة أكدت في وقت سابق، أن الدوري الإسباني سيعود خلال الصيف بحال تمت السيطرة على الفيروس المميت.