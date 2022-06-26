ريال مدريد يعتزم تجديد عقده مهاجمه الشاب

يقترب ريال مدريد من تمديد عقد نجمه البرازيلي الشاب رودريغو غوس حتى صيف عام 2027 وفقاً لتقارير إعلامية اليوم الأحد.

وساهم المهاجم البالغ من العمر 21 عاماً بتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بفضل أهدافه الحاسمة في المراحل الإقصائية.

وخاض البرازيلي 49 مباراة مع ريال في جميع البطولات الموسم الماضي سجل فيها 9 أهداف، كما صنع 10 أهداف أخرى.

وما زال عقد رودريغو الحالي مع النادي الملكي يمتد حتى صيف عام 2025، لكن الإدارة ترغب بإضافة عامين آخرين إليه حتى تحمي اللاعب الشاب من أطماع الأندية الأخرى.

وتصل قيمة المهاجم البرازيلي إلى 60 مليون يورو حالياً وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي، علماً بأن ريال مدريد دفع 40 مليون لضمه في يوليو من عام 2019 قادماً من سانتوس.