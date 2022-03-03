ريال مدريد يعجل مساعيه للتعاقد مع هالاند خلال الصيف

أكدت صحيفة "آس" الإسبانية أن ريال مدريد مستعد لمضاعفة الجهود من أجل تأمين صفقة النجم الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند هداف بوروسيا دورتموند.

ويرغب القائمون على النادي المدريدي حسم الأمور سريعاً خلال الصيف.

ورغم أن المهاجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان يعد أبرز أهداف ريال في خط المقدمة، إلا أنهم لا يريدون تضييع هالاند من بين أيديهم.

ويعد النرويجي البالغ من العمر 21 عاماً أحد أكثر المواهب المطلوبة في سوق الانتقالات، وسيشهد سوق الانتقالات الصيفي بكل تأكيد حرباً على توقيعه.

وتتنافس أندية مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وبرشلونة وبايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد على اللاعب اليافع إضافة لريال مدريد.