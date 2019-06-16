ريال مدريد يعرض خاميس ضمن صفقة ضم بوغبا

كشفت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية عن رغبة إدارة ريال مدريد في عرض خاميس رودريغيز على مانشستر يونايتد، من أجل التوقيع مع بول بوجبا نجم الفريق الإنجليزي.

ومن المتوقع أن يعرض بيريز الدولي الكولومبي على يونايتد، بالإضافة إلى مبلغ مالي لحسم الصفقة بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الحالية.

ويسعى بوغبا لمغادرة ملعب أولد ترافورد بأي طريقة بعد توتر علاقته مع جماهير الشياطين الحمر، ويفضل الانتقال إلى ريال مدريد حتى يلعب تحت قيادة مواطنه زين الدين زيدان.

يذكر أن إدارة يونايتد حددت قيمة بوغبا بـ 150 مليون يورو، وفقاً لتقارير تناقلتها وسائل الإعلام البريطانية في وقت سابق، لذلك يريد ريال تخفيض هذا المبلغ بإدخال لاعب ضمن الصفقة.