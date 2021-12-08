ريال مدريد يعرض هازارد على تشيلسي بثمنٍ بخس

يستعد ريال مدريد للتخلص من النجم الدولي البلجيكي إيدين هازارد من خلال إعادته إلى تشيلسي بقيمة أقل بكثير من تلك التي دفعها لاستقطابه.

وانتقل صاحب الـ 30 عاماً إلى الفريق الملكي في صيف عام 2019 مقابل 100 مليون يورو، إلا أن لاعب وسط ليل السابق فشل في فرض نفسه منذ ذلك الحين لتراجع مستواه وكثرة إصاباته.

وسجل هازارد 5 أهداف فقط لريال مدريد في 55 مباراة منذ قدومه بجميع البطولات حتى الآن.

وشارك صانع الألعاب في 12 مباراة هذا الموسم وصنع فقط هدفاً وحيداً مما يدعم وجهة نظر إدارة النادي في ضرورة التخلي عنه.

وسيكون بإمكان تشيلسي استعادة البلجيكي إذا ما دفع 23 مليون جنيه استرليني فقط وفقاً لبرنامج "ذا ترانفير إكستشينج شو".