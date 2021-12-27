ريال مدريد يعرض هازارد على تشيلسي للحصول على ريس جيمس

يستعد ريال مدريد لعرض النجم الدولي البلجيكي إيدين هازارد على تشيلسي في سعيه للحصول على خدمات الصاعد ريس جيمس وفقاً لموقع "إل ناسيونال" الإسباني.

ويرغب النادي الملكي بجلب لاعب جديد ينافس داني كارفاخال في مركز الظهير الأيمن ويرى أن الدولي الإنجليزي الشاب أفضل خيار.

وطلب كارلو أنشيلوتي مدرب ريال من رئيس النادي فلورنتينو بيريز إبرام هذا التعاقد.

ويتطلع بيريز لضرب عصفورين بحجر واحد بالتخلص من لاعبه البلجيكي صاحب المستويات المتواضعة من جهة واستقطاب جيمس من جهة أخرى.

ولن يرضى تشيلسي ببيع لاعبه الشاب المميز البالغ من العمر 22 عاماً رغم رغبة الإدارة في استعادة هازارد الذي تألق في صفوفه قبل أن يرحل إلى مدريد عام 2019 مقابل حوالي 100 مليون يورو.

ريس جيمس