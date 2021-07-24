ريال مدريد يعرض هازارد على ليفربول ضمن مساعيه لضم صلاح

سيعرض نادي ريال مدريد الإسباني خدمات لاعبه البلجيكي إيدين هازارد خلال مفاوضات ضم النجم المصري محمد صلاح من ليفربول إن صدقت التقارير.

وبحال فشل النادي الملكي في تأمين خدمات كيليان مبابي من باريس سان جيرمان هذا الصيف، ستتوجه أنظار إدارته لإتمام صفقة الدولي المصري من الريدز.

وقال موقع "فوتبول24" أن ريال مستعد لعرض هازارد الذي يرغب بالتخلص منه على النادي الإنجليزي كجزء من صفقة صلاح الذي يمتد عقده الحالي حتى صيف عام 2023.

صلاح لا يمانع الانتقال لريال مدريد

وسبق للهداف المصري أن عبر عن رغبته في اللعب يوماً ما في إسبانيا، علماً بأن ليفربول لم يفاتحه حتى الآن بمسألة تمديد عقده.

وحتى تبقى قيمة الانتقال منخفضة من الناحية المادية، سيتطلع ريال مدريد للتضحية بهازارد من أجل إقناع الإنجليز بالتخلي عن المهاجم صاحب الـ 29 عاماً والذي سبق له أن أثبت نفسه في إنجلترا وإيطاليا وسويسرا.