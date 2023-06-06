ريال مدريد يعرض واحداً من أبرز نجومه للبيع

يبدو أن ثورة التغيير في صفوف ريال مدريد مستمرة خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم، إذ كشفت تقارير إعلامية أن النادي الملكي يعتزم عرض واحد من أبرز لاعبيه للبيع.

فقد أكد موقع "ريليفو" أن الميرينغي يعتزم التضحية بالنجم الدولي الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي من أجل استثمار عائدات بيعه في صفقات جديدة.

ويستهدف المسؤولون في ريال التعاقد مع الإنجليزي جود بيلينغهام (بوروسيا دورتموند)، والإسباني غابري فايغا (سيلتا فيغو) لينضما إلى نجمي خط الوسط الحالي الفرنسيين إدوارد كامافينغا وأوريليان تشواميني.

وسيكون التخلي عن فالفيردي أمراً لا بد منه من أجل توفير الأموال الكافية لإبرام تعاقدات تجدد صفوف الفريق، مع أن الأوروغوياني قدم عروضاً قوية وسجل 12 هدفاً وصنع 7 أهداف أخرى خلال 56 مباراة هذا الموسم.