ريال مدريد يعرض يوفيتش ودياز على ميلان

أشارت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية لتحديد ريال مدريد وميلان موعداً لاجتماع جديد خلال الأسبوع الأخير من سوق الانتقالات، بعدما كان مسؤولو الناديين قد اجتمعا بداية الصيف مما أسفر عن انتقال تيو هيرنانديز للروسونيري.

وأوضحت الصحيفة الوردية أن ريال يرغب في استغلال فشل تعاقد الروسونيري مع آنخيل كوريا مهاجم أتلتيكو مدريد، من خلال عرض ماريانو دياز ولوكا يوفيتش على النادي الإيطالي.

ولا يبدو أن دياز سيحصل على فرصة المشاركة باستمرار تحت قيادة زين الدين زيدان الموسم الجديد، لذلك يبحث الملكي عن فريقٍ جديد له، فيما بات الاتجاه لإعارة يوفيتش حتى يحصل على فرصة المشاركة بانتظام، رغم أنه انضم للنادي هذا الصيف قادماً من آينتراخت فرانكفورت.

وتحدثت الصحف الإسبانية في الآونة الأخيرة عن رغبة زيدان في خروج يوفيتش على سبيل الإعارة لأنه قرر استمرار اعتماده على كريم بنزيمة أساسياً، ويبدو أن الإدارة ترى ميلان وجهة جيدة للدولي الصربي.

مشكلة واحدة تلوح في الأفق هي أن النادي اللومباردي يبحث عن مهاجم متحرك إلى جانب كريشتوف بيونتيك، لذلك قد يرفض ضم دياز أو يوفيتش لأنهما يفضلان المشاركة داخل منطقة الجزاء.