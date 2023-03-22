ريال مدريد يعرض 80 مليون يورو وأحد مدافعيه مقابل أوسيمين

البوابة - تركز إدارة ريال مدريد على إجراء تعاقدات جديدة بعد نهاية الموسم الحالي نظراً لتراجع مردود الخط الهجومي ونتائج الفريق بشكلٍ عام.

وأكد موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن النادي الملكي يعتزم تقديم 80 مليون يورو إضافة لمدافعه ناتشو فيرنانديز على أمل الحصول على توقيع النيجيري المتألق فيكتور أوسيمين هداف نابولي.

ويتألق أوسيمين هذا الموسم مع البارتينوبي في جميع المسابقات، وقد ابتعد الفريق في صدارة الدوري الإيطالي وبفارق 18 نقطة عن أقرب ملاحقيه.

وبات النيجيري البالغ من العمر 24 عاماً أحد أكثر اللاعبين المطلوبين من قبل عمالقة أوروبا على غرار مانشستر يونايتد وتشيلسي.

هل ستنجح مساعي ريال مدريد في ضم أوسيمين؟

يبدو ريال عازماً على إحداث ثورة في صفوفه، لكن العرض المقدم لا يبدو مناسباً في ظل مطالبة نابولي بـ 150 مليون يورو نظير التخلي عن هداف السيري آ.

ومن المتوقع أن يعمل مسؤولو الميرينغي على تقديم عرض محسن في المستقبل القريب للوقوف على موقف النادي الإيطالي الذي لا يبدو مستعداً لدخول المفاوضات إلا بشروطه.