ريال مدريد يعير الشاب كوبو لبلد الوليد

يخطط ريال مدريد لإعارة نجمه الشابؤإلى بلد الوليد هذا الصيف.

ونجح الملكي في خطف الياباني الصاعد قبل برشلونة رغم أن اللاعب بدأ مسيرته في أكاديمية لا ماسيا التابعة للنادي الكتالوني.

وقال برنامج "إل تشيرنغيتو" الإسباني أن ريال مدريد وافق على إعارة كوبو إلى ريال بلد الوليد بدلاً من إشراكه مع الفريق الرديف.

وأوضح أن العلاقة الجيدة بين رئيسي الناديين، فلورنتينو بريز ورونالدو، ساهمت في جعل الأمور أسهل، إذ يرى النادي الملكي أن لدى كوبو فرصة أفضل للاحتكاك بأندية الدوري الإسباني رفقة بلد الوليد.

وكان البرازيلي رونالدو قد حاول في وقت سابق التعاقد مع مواطنه فينيسيوس جونيور على سبيل الإعارة لكن ريال مدريد رفض.