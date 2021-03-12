ريال مدريد يفاوض فاران لتجديد عقده

كشف تقرير إسباني عن بدء ريال مدريد المفاوضات مع المدافع رافاييل فاران، لتمديد عقده.

وينتهي عقد الفرنسي صيف عام 2022، ويسعى النادي لربطه لفترة أطول، وتسير المحادثات بشكل جيد، ومن المتوقع التوصل إلى اتفاق قريباً، وفقاً لصحيفة “ماركا” الإسبانية.

وأضاف التقرير: “كان هناك الكثير من الأندية الأوروبية الكبرى المهتمة بفاران تراقب عن كثب تطورات عقده، وعادة ما يحصل على عروض ضخمة للرحيل، لكن نظراً إلى أنه سيدخل في السنة الأخيرة من عقده، فإن ريال سيكون في وضع أضعف.

“ارتبط فاران بصفقة جديدة من شأنها أن تقضي على أي تكهنات برحيله، وسيكون ذلك عملاً رائعاً للنادي”.

وانضم فاران صاحب الـ 27 عاماً، إلى ريال مدريد قبل 10 سنوات قادماً من لانس، بترشيح من زين الدين زيدان الذي كان يعمل مديراً رياضياً للنادي في ذلك الوقت، وأصبح الفرنسي لاعباً أساسياً بمرور الوقت.

بدوره، دعم نجم ليفربول السابق غلين جونسون فكرة ضم نجم يحمل قميص ريال مدريد منذ سنوات. وتوقع جونسون أن يشكل صخرة دفاع الميرينغي شراكة قوية مع نجم الريدز فيرجيل فان دايك.

ويعاني ليفربول هذا الموسم من تراجع واضح في المستوى، فحامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، يحتل المركز الثامن برصيد 43 نقطة فقط، وفقد تقريباً فرصة الحفاظ على اللقب.

ويعد خط دفاع ليفربول من بين أبرز نقاط ضعفه هذا الموسم، لا سيما مع إصابة فان دايك وغيابه الطويل عن تشكيلة المدرب يورغن كلوب.

ورغبة منه في تدعيم صفوفه جيداً للموسم المقبل من أجل تفادي المفاجآت والعودة سريعاً إلى منصات التتويج، فقد ذكرت صحيفة “دايلي ستار” البريطانية أن ليفربول ربما يدخل الصراع على ضم فاران خلال فترة الانتقالات الصيفية.