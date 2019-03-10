ريال مدريد يفتح تحقيقاً مع إيسكو

إيسكو

قرر ريال مدريد فتح التحقيق في قضية تأخر إيسكو عن التواجد مع الفريق قبل مواجهة أياكس أمستردام في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخرج نجم الوسط الإسباني من قائمة ريال أمام غريمه الهولندي مما دفعه لعدم حضور اللقاء مع المجموعة في الحافلة.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن سانتياغو سولاري، المدير الفني لريال مدريد أعلم مسؤولي النادي حول سلوك إيسكو مما دفعهم لفتح التحقيقات.

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وأوضحت أنه لم يتم تحديد إن كان إيسكو سيعاقب بصورة مالية من عدمه، إلا أن سولاري قرر معاقبته فنياً باستبعاده من قائمة ريال بلد الوليد.

وكان اللاعب قد اعتذر لزملائه عما بدر منه في مباراة أياكس.

يذكر أن ريال مدريد خسر برباعية لهدف أمام الفريق الهولندي ليودع دوري أبطال أوروبا من دور الـ 16 للمرة الأولى منذ 2010.

وقد يخرج ريال مدريد دون أي بطولة هذا الموسم بعد الخروج من كأس الملك والتشامبيونز ليغ وابتعاده عن الصدارة بفارق 15 نقطة قبل لقاء بلد الوليد.