ملخص مباراة تشيلسي وولفرهامبتون 1-1 الدوري الإنجليزي

من مباراة الفريقين

سقط تشيلسي في فخ التعادل مع ضيفه ولفرهامبتون بهدفٍ لكلٍ فريق، وذلك في المباراة التي استضافها ملعب ستامفورد بريدج في إطار مباريات المرحلة الـ 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

هدف المباراة الأول جاء عن طريق راؤول خيمينيز في الدقيقة 65 من عمر اللقاء.

حاولت كتيبة المدرب ماوريسيو ساري معادلة النتيجة في باقي دقائق المباراة، لكن دفاع الضيوف وحارس مرماه كان بالمرصاد.

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وفي الوقت بدل الضائع أحرز النجم إيدين هازارد هدف التعادل للبلوز.

بهذه النتيجة، تراجع تشيلسي للمركز السادس بعد أن ارتفع رصيده عند 57 نقطة، بينما ارتفع رصيد ولفرهامبتون عند 44 نقطة في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وابتعد البلوز بعد هذه الخسارة عن المركز الرابع آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا بفارق نقطة وحيدة، وذلك قبل مواجهة مانشستر يونايتد وآرسنال، مع تبقي مباراة مؤجلة للبلوز.