زين الدين زيدان يقود حملة التغيير في ريال مدريد

أفردت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية في عددها الصادر أمس، ملفاً كبيراً للحديث عن ريال مدريد في ثوبه الجديد، بعد عودة زين الدين زيدان، وتوليه القيادة الفنية للفريق، وحصوله على الضوء الأخضر من فلورينتينو بيريز، رئيس النادي لإبرام صفقات جديدة مميزة، مع النجوم الذين يحتاج إليهم من أجل تجديد شباب الفريق، بعدما وصل إلى نهاية حقبة ارتفعت فيها أعمار عدد من نجومه القدامى.

وقالت المجلة التي تصدّر غلافها صورة لزيدان وإلى جواره مواطنه الفرنسي الشاب كيليان مبابي بطل العالم المتوج في روسيا مع منتخب الديوك، إن الحديث عن الصفقات الجديدة للميرينغي سيكون مسلسل الربيع الحالي والصيف القادم، وإن الهدف رقم واحد للنادي هو الظاهرة مبابي.

وكشفت المجلة النقاب عن أن بيريز رصد مبلغ 500 مليون يورو، للتعاقد مع عدد من النجوم السوبر، منها مبلغ 400 مليون يورو جاهزين بالفعل و100 مليون يورو أخرى سيتم الحصول عليها من حصيلة بيع غاريث بايل لأحد أندية الدوري الإنجليزي.

ورصد بيريز مبلغ 280 مليون يورو لإغراء باريس سان جيرمان، بالتخلي عن نجمه مبابي (20 عاماً)، وأشارت المجلة إلى أن تحركات إدارة ريال من أجل الإصلاح، بدأت بمجرد خروج الفريق من دور الـ 16 لدوري الأبطال على يد أياكس أمستردام، حيث تقرر بعدها استدعاء زيدان لقيادة الفريق بعد 9 أشهر فقط من رحيله.

وأوضحت "فرانس فوتبول" أنه لكي يحافظ بيريز على كون ناديه أحد أفضل أندية العالم وأكثرها تتويجاً بالبطولات والألقاب، فقد فتح خزائنه لزيدان لكي يتعاقد مع نخبة من ألمع نجوم الكرة العالمية، ليعيد إلى الأذهان عصر "جلاكتيكوس" أو النجوم السوبر الذين تألقوا مع هذا الفريق منذ بداية الألفية الثالثة، وفي مقدمتهم لويس فيجو وزيدان ورونالدو البرازيلي وديفيد بيكهام وروبرتو كارلوس وغيرهم.

ولأن زيدان اسم جاذب وأسطورة حية لاعباً ومدرباً، والرجل الذي يفوز بالألقاب الكبيرة (لقب دوري الأبطال 3 مرات متتالية)، فإن بيريز يستغله كنقطة جذب تشد إليه اللاعبون السوبر، وأولهم مبابي الذي أبدى زيزو إعجابه الشديد به منذ أن شاهده أول مرة، وهو يلعب مع ناديه السابق موناكو وحاول ضمه وقتها للنادي الملكي، وكان مبابي قد أبدى عدم ممانعته للانتقال إلى ريال في الصيف القادم، شريطة أن يحصل على راتب قدره 15 مليون يورو.

ولن يتوقف الأمر عند حد هذا النجم الفرنسي الشاب وحده، وإنما يمتد أيضاً إلى محاولة التعاقد مع إيدين هازارد نجم تشيلسي، وبول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد، كما يضع بدائل جيدة متمثلة في التفاوض مع ليفربول من أجل التعاقد مع ساديو مانيه المتألق هذا الموسم، ونغولو كانتي لاعب ارتكاز تشيلسي، رغم حرص النادي اللندني على نفي ما تردد بشأن انتقال نجمه الفرنسي لريال.

وفي ختام الملف قالت المجلة: يبدو أن بيريز ينوي العودة مجدداً إلى السياسة القديمة للميرينغي، والتي تستهدف ضم أفضل نجوم العالم لصنع نخبة جديدة من "جلاكتيكوس"، من أجل المنافسة بقوة على كل البطولات.

وعلقت قائلة: ترقبوا صيفاً ساخناً جداً في ريال مدريد.