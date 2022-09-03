ريال مدريد يفض شراكته مع بيتيس وينفرد في صدارة الليغا

انفرد ريال مدريد في صدارة الدوري الإسباني بعد فوزه المثير على ضيفه ريال بيتيس بهدفين لهدف في المباراة التي شهدها ملعب سانتياغو بيرنابيو ضمن المرحلة الرابعة من بطولة (لا ليغا).

جاء هدفا الفريق الملكي عن طريق البرازيليين فينيسيوس جونيور ورودريغو غوس في الدقيقتين 9 و 65 على الترتيب.

أما هدف الضيوف الوحيد فحمل توقيع سيرخيو كاناليس في الدقيقة 17 من زمن اللقاء.

ريال مدريد ينفرد في الصدارة

بهذه النتيجة، رفع الميرينغي رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب العام مبتعداً عن بيتيس صاحب المركز الثاني بفارق 3 نقاط بانتظار بقية مواجهات الجولة.

يذكر أن المرحلة شهدت تعادل ريال مايوركا مع ضيفه جيرونا بهدفٍ لمثله.