ريال مدريد يفقد الأمل في ضم بوغبا

أشارت صحيفة "ذا سن" البريطانية، الثلاثاء، إلى أن إدارة ريال مدريد بدأت تفقد الأمل في مفاوضات ضم بول بوغبا، بعد المطالب المالية المبالغ فيها من جانب مانشستر يونايتد.

ويريد النادي الإنجليزي الحصول على 150 مليون يورو على الأقل لبيع نجمه الفرنسي، مما يجعل الأمر صعباً على ريال الذي لا يرغب في دفع هذا الرقم الكبير.

ومن المتوقع أن ينهي فلورنتينو بيريز رئيس النادي الإسباني الاهتمام بضم بوغبا، في ظل وجود مفاوضات حالية بين النادي وباريس سان جيرمان من أجل نيمار دا سيلفا.

يذكر أن ريال في حال نجاحه بالتوقيع مع نيمار، فإن صفقة التعاقد مع بوغبا لن تتم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بشكل مؤكد.