ريال مدريد يفقد خدمات فالفيردي لشهر على الأقل

ضاعف فيديريكو فالفيردي من متاعب ريال مدريد ومدربه زين الدين زيدان عقب الخسارة القاسية التي تلقاها الفريق الأحد على يد فالنسيا بهدف لأربعة.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية الاثنين، أن الأوروغوياني تعرض لإصابة ستجعله بعيداً عن الملاعب لمدة تصل إلى 30 يوماً.

ويشكل غياب فالفيردي عن ريال مدريد ضربة قوية لخطط زيدان كونه يعتبر من الأوراق الأساسية والمهمة لديه في الآونة الأخيرة.

ووصفت الصحيفة المدريدية إصابة فالفيردي في الساق اليمنى بالمؤلمة، مفيدةً بأنه يجب أن يبقى بسببها خارج الملاعب لمدة لن تقل عن شهر.

وأوضحت آس أن غياب اللاعب قد يمتد إلى شهر ونصف أو شهرين بناء على حجم الإصابة، علماً بأن اللاعب اضطر لترك ملعب ميستايا في الربع ساعة الأخير من الفترة الثانية.

ويعد فالفيردي أحد أبرز هدافي ريال مدريد هذا الموسم جيث سجل ثلاثة أهداف مثل فينيسيوس جونيور وسيرخيو راموس.