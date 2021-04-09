ريال مدريد يفقد زيدان نهاية الموسم

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية بأن المدرب زين الدين زيدان سيرحل عن ريال مدريد نهاية الموسم الحالي لأنه مرهق جسدياً وعقلياً، بسبب المتطلبات المرتفعة في النادي الملكي.

ويستعد زيدان الذي يمتد عقده مع ريال حتى يونيو 2022، لخوض مباراة مصيرية في الدوري الإسباني أمام غريمه التقليدي برشلونة (السبت الساعة 12:00 بتوقيت الإمارات) ويأمل أن يحقق الفوز للمضي قدماً نحو الاحتفاظ باللقب.

وكان زيدان قد تسلم تدريب ريال مدريد بالولاية الثانية في 11 مارس 2019، بعدما فشل الفريق مع المدربين السابقين جوليان لوبيتيغي (12 يونيو 2018 - 29 اكتوبر 2018)، وسانتياغو سولاري (30 أكتوبر 2018 - 11 مارس 2019)، وبمجرد استلامه دفة القيادة استطاع أن يعيد ترميم الفكر التكتيكي ونجح في القيادة الذهنية للاعبين وحقق معهم لقبي الدوري الإسباني وكأس السوبر.

وفي ظل الرحيل المرتقب لزيدان عن ريال نهاية الموسم، بحسب "موندو ديبورتيفو"، فإن الإدارة مطالبة بالبحث عن مدرب كبير يقود المرحلة المقبلة في وقت يتردد اسم يورغن كلوب مدرب ليفربول لتولي القيادة خصوصاً أنه مرشح لمغادرة آنفيلد بعد النتائج المخيبة التي حققها الريدز واقترابه من إنهاء الموسم خالي الوفاض.

إنجازات زيدان مع ريال مدريد

- الدوري الإسباني (مرتان): 2016–17، 2019–2020

- كأس السوبر الإسباني (مرتان): 2017-2018، 2019-2020

- دوري أبطال أوروبا (3 مرات): 2015–16، 2016–17، 2017–18

- كأس السوبر الأوروبي (مرتان): 2016، 2017

- كأس العالم للأندية (مرتان): 2016، 2017