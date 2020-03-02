ريال مدريد يفكر في خليفة بنزيمة

قالت إذاعة "ماركا" الإسبانية أن ريال مدريد بدأ التفكير في ضم مهاجم جديد نهاية الموسم لتخفيف الحمل عن كريم بنزيمة الذي تراجع معدله التهديفي بصورة واضحة بعد بداية مميزة.

وتعاقد النادي الملكي مع لوكا يوفيتش من آينتراخت فرانكفورت مقابل 60 مليون يورو الصيف الماضي لكن الصربي فشل في نيل ثقة المدرب زين الدين زيدان.

وزعم برنامج “إل كورييو” بإذاعة “ماركا” الإسبانية، أن ريال مدريد دخل في محادثات مع بوروسيا دورتموند، من أجل ضم نجمه إيرلينغ هالاند في سوق الانتقالات الصيفي القادم.

يذكر أن هالاند يقدم مستويات استثنائية هذا الموسم مع فريقه السابق ريد بول سالزبورغ الذي غادره صوب دورتموند في يناير.