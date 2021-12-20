ريال مدريد يفكر في ضم دينزل دامفريز من إنتر ميلان

يفكر ريال مدريد في شراء عقد النجم الدولي الهولندي دينزل دامفريز ظهير إنتر ميلان الأيمن وفقاً لموقع "ديفينسا سنترال" الإسباني.

وبدأ النجم البالغ من العمر 25 عاماً في فرض نفسه ضمن تشكيلة النيراتزوري خلال الأسابيع الأخيرة بعد بداية متعثرة منذ قدومه من آيندهوفن خلفاً لأشرف حكيمي.

ودفع النادي الإيطالي 12.5 مليون يورو من أجل استقطاب الدولي الهولندي الصيف المنصرم.

واستغل دامفريز إصابة ماتيو دارميان مؤخراً خير استغلال ليبدأ في الانخراط بتشكيلة إنتر تدريجياً، إذ تمكن من التسجيل في مناسبتين حتى الآن وبات أحد اللاعبين المهمين عند المدرب سيموني إنزاغي.

ويرتبط الظهير الأيمن مع إنتر ميلان بعقدٍ يمتد حتى صيف عام 2025.