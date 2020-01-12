ريال مدريد يفوز بالسوبر الإسباني للمرة الـ 11 في تاريخه

توج ريال مدريد بلقب السوبر الإسباني بعدما هزم نظيره أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح بنتيجة (4-1) بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، خلال المباراة التي احتضنها ملعب الجوهرة المشعة في السعودية.

ريال مدريد بدأ المباراة بقوة وكان الطرف المسيطر وافتتح الهجمات في الدقيقة الخامسة عن طريق كاسيميرو الذي لعب الكرة بيسراه في يد الحارس يان أوبلاك.

وحاول لوكا مودريتش في الدقيقة التاسعة افتتاح التسجيل للملكي لكن تسديدته جاءت في يد حارس مرمى الروخيبلانكوس.

وعلى عكس سيطرة الملكي، أخطأ سيرخيو راموس ومرر الكرة لجواو فيليكس لكن الأخير لم يستفد من الهدية ولعبها على يمين الحارس تيبو كورتوا، ولم تمر سوى دقائق حتى سدد ألفارو موراتا كرة قوية مرت أيضاً بجوار المرمى.

عادت الكفة لصالح ريال مدريد لكن دون خطورة حقيقة سوى من محاولة عن طريق فيرلان ميندي وتسديدة في الزاوية الضيقة وجدت طريقها إلى يد أوبلاك.

ورغم قلة هجمات الروخيبلانكوس في الشوط الأول إلا أنها كانت خطيرة بينما لم تترجم سيطرة ريال مدريد لفرص مزعجة للمدافعين وأوبلاك.

وفي اللحظات الأولى من الشوط الثاني، قاد لوكا يوفيتش هجمة وسط دفاعات أتلتيتكو مدريد، لكنه فقد السيطرة على الكرة في اللحظة الأخيرة.

وعاد اللاعب نفسه بعد دقائق قليلة ليهدد مرمى أتلتي بتسديدة زاحفة مرت بمحاذاة القائم الأيسر لمرمى أوبلاك.

وهدد لوكا مودريتش، مرمى الروخيبلانكوس بتسديدة بعيدة المدى مرت بجوار القائم.

وأضاع فيدي فالفيردي غير المراقب، فرصة محققة للتسجيل بغرابة شديدة في الدقيقة 67، بعدما ارتطمت رأسيته في ركبته لتخرج إلى ركلة مرمى.

وأنقذ كورتوا، مرمى ريال مدريد من هدف محقق بعدما حول تسديدة موراتا إلى ركلة ركنية في الدقيقة 80، من زمن اللقاء.

وكاد البديل رودريغو غوس، صعق أتلتيكو مدريد في اللحظات الأخيرة من الشوط الثاني، لولا تألق أوبلاك الذي اوقف تسديدة النجم البرازيلي.

كما شهدت اللحظات الأخيرة من الوقت الأصلي لقطة خادعة من توماس بارتي لاعب أتلتيكو، الذي سدد ركلة حرة مباشرة نحو المرمى بينما كان الجميع ينتظر العرضية داخل منطقة الجزاء.

كورتوا كان يقظا وأبعد الكرة في اللحظة الأخيرة من على خط المرمى، قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الثاني.

وواصل البلجيكي التألق مع بداية الشوط الإضافي الأول بعدما أبعد تسديدة البديل فيتولو.

وفي الشوط الثاني الإضافي، نفذ موراتا ركلة مقصية، ولكن كورتوا تصدى لكرته بقدمه اليسرى وأخرجها إلى ركلة ركنية.

وجاء الدور على أوبلاك، الذي أفسد هجمتين على ريال مدريد، حين تصدى لتسديدة مودريتش قبل أن يرد أخرى من ماريانو دياز، قبل أن يتدخل الدفاع ويبعد الكرة.

وتعرض فالفيردي للطرد المباشر، في الدقيقة 115، بعدما عرقل موراتا المنفرد تماماً بالمرمى.

وواصل كورتوا، التألق بعدما أبعد عرضية آنخيل كوريا التي غيرت من مسارها لتذهب نحو المرمى، إلا أن الحارس البلجيكي نجح في تحويلها إلى ركنية، قبل أن يتصدى بعدها لتسديدة خطيرة من اللاعب نفسه.

ولم تسفر الدقائق المتبقية عن جديد لتذهب المباراة إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لصالح الملكي.

وأهدر ساوول نيغيز وبارتي أول ركلتين لأتلتيكو قبل أن يسجل كيران تربيير، فيما أحرز داني كارفاخال ورودريغو وراموس للملكي.

وتعد هذه المرة الـ 11 التي يحقق فيها ريال مدريد السوبر الإسباني، كما أنه أول نهائي ينتهي بركلات الترجيح.