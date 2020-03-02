ريال مدريد يفوز على برشلونة ويستعيد صدارة الليغا

نجح ريال مدريد، في حسم كلاسيكو الدوري الإسباني لصالحه، على حساب ضيفه برشلونة بهدفين دون رد على ملعب سانتياغو بيرنابيو ضمن المرحلة الـ 26.

في الدقيقة السابعة، جاءت التسديدة الأولى من لاعبي ريال مدريد عن طريق كريم بنزيمة، الذي استغل إبعاد جيرارد بيكيه الكرة بشكل خاطئ وسدد على مرمى الضيوف لكن كرته مرت أعلى العارضة.

انحصر اللعب في معظم أوقات الشوط الأول، في وسط الملعب مع سيطرة نسبية للبارسا وتهديد لمرمى أصحاب الأرض في حالات قليلة.

في الدقيقة 22، وصلت عرضية أرضية إلى أنتوان غريزمان داخل منطقة جزاء الميرينغي، لكنه سددها بقوة أعلى المرمى.

في الدقيقة 34 ومن هجمة مرتدة سريعة قادها غريزمان، وصلت الكرة إلى آرتور الذي انفرد بتيبو كورتوا وسدد بقوة في الزاوية اليسرى للحارس، ليتعملق الحارس البلجيكي ويحولها إلى ركنية بعد التصدي لها بقدمه.

واصل برشلونة هجماته، وفي الدقيقة 38 وصلت الكرة إلى ليونيل ميسي في الجانب الأيمن من الملعب ليتوغل ويسدد صوب المرمى تصدى لها كورتوا ببراعة.

شهدت الدقيقة 55 أخطر فرص اللقاء، عن طريق إيسكو الذي سدد كرة بطريقة رائعة من خارج منطقة الجزاء تألق مارك أندريه تير شتيغين وأبعدها إلى ركنية وحافظ على نظافة شباكه.

استمرت هجمات ريال مدريد، وفي الدقيقة 59 كاد إيسكو أن يسجل الهدف الأول، بعد عرضية من الجانب الأيمن قابلها برأسية أبعدها بيكيه من على خط المرمى.

في الدقيقة 62 وصلت كرة عرضية من داني كارفاخال إلى بنزيمة داخل منطقة الجزاء، سددها المهاجم الفرنسي بقوة فوق المرمى.

أسفرت هجمات ريال مدريد عن الهدف الأول في الدقيقة 70 عن طريق فينيسيوس جونيور، بعد توغل من الجانب الأيسر وتسديدة قوية ارتطمت في بيكيه وسكنت شباك تير شتيغين.

وأصبح البرازيلي بالتالي أصغر لاعب في القرن الـ 21 يسجل في الكلاسيكو بعمر 19 عاماً و233 يوماً، ليكسر رقم ميسي في 2007 عندما كان عمره 19 عاماً و259 يوماً.

وأطلق البديل ماريانو، رصاصة الرحمة في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع، بعد ثوانٍ من دخوله بإضافة الهدف الثاني الذي توغل من الجانب الأيمن إلى داخل منقطة الجزاء، وسدد تسديدة قوية سكنت شباك الضيوف.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد ريال مدريد إلى 56 نقطة في صدارة الليغا، وبفارق نقطة وحيدة عن برشلونة صاحب المركز الثاني.