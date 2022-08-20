ريال مدريد يفوز على سيلتا فيغو 4-1 في الدوري الإسباني

حقق ريال مدريد حامل اللقب فوزاً ثميناً وكبيراً على مستضيفه سيلتا فيغو بأربعة أهدافٍ لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت على أرضية ملعب بالايدوس لحساب المرحلة الثانية من بطولة الدوري الإسباني (لا ليغا).

تناوب على تسجيل أهداف الفريق الملكي كلٌ من كريم بنزيمة (14 من ركلة جزاء)، ولوكا مودريتش (41)، وفينيسيوس جونيور (58)، وفيديريكو فالفيردي (66).

أما هدف الخاسر الوحيد فحمل توقيع إياغو آسباس في الدقيقة 23 من ركلة جزاء.

وأهدر البلجيكي إيدين هازارد ركلة جزاء للضيوف في الدقيقة 87 بعد تصدي الحارس أوغوستين ماركيسين لتسديدته.

وفي مباريات أخرى ضمن الجولة ذاتها، فاز أوساسونا على ضيفه قاديش 2-0، فيما تفوق ريال بيتيس على مستضيفه ريال مايوركا بهدفين لهدف.

ريال مدريد يحتل الصدارة

بهذه النتيجة، ارتقى الميرينغي لصدارة الترتيب العام بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط.

أما سيلتا فيغو فبقي رصيده ثابتاً عند نقطة واحدة في المركز الرابع عشر.