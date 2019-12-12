ريال مدريد يفوز على كلوب بروج بثلاثية لهدف بدوري الأبطال

حقق ريال مدريد الإسباني فوزاً معنوياً على مستضيفه كلوب بروج البلجيكي بثلاثية لهدف ضمن مواجهات المجموعة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

بهذه النتيجة، رفع ريال مدريد رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني خلف باريس سان جيرمان الفرنسي المتصدر برصيد 16 نقطة، وفي المركز الثالث بروج برصيد 3 نقاط، وغالاتاساراي رابعاً برصيد نقطتين فقط.

تقدم رودريغو لصالح ريال مدريد في الدقيقة 53 بتسديدة صوبها بشكل مميز تجاه القائم البعيد لتسكن المرمى.

وعادل كلوب بروج في الدقيقة 54 عن طريق هانز فاناكين الذي حصل على الكرة من إيمانويل دنيس داخل منطقة الجزاء فصوبها في الزاوية البعيدة.

وعاد فينيسيوس جونيور ليتقدم لصالح ريال مدريد في الدقيقة 65 بعدما حاول الدفاع إبعاد الكرة من رودريغو لتذهب لمواطنه البرازيلي الذي أسكنها الشباك.

وسجل لوكا مودريتش الهدف الثالث في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بعدما سدد كرة من لمسة واحدة على حدود منطقة الجزاء في أقصى الزاوية اليسرى للحارس.