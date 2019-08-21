ريال مدريد يقترب من إعارة كوبو لمايوركا

يستعد تاكيفوسا كوبو نجم ريال مدريد الصاعد للرحيل على سبيل الإعارة قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفي.

وانضم الياباني الشاب للملكي هذا الصيف من إف سي طوكيو، وأظهر العديد من اللمحات المميزة خلال الفترة التحضيرية للموسم الجديد.

ومع ذلك أكدت تقارير أن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد قرر إعارة اللاعب لاكتساب المزيد من الخبرة.

ومن المتوقع انتقال صاحب الـ 18 عاماً إلى ريال مايوركا لمدة موسم واحد، على أن يعود لنادي العاصمة مرة أخرى للحصول على فرصته.

ونجح مايوركا الصاعد حديثاً للدوري الإسباني في التعاقد مع كوبو، بعد منافسة شرسة مع ريال بلد الوليد.

يذكر أن صانع الألعاب الياباني يعتبر من ألمع المواهب في الفترة الأخيرة، وقد شارك مع منتخب بلاده في 4 مباريات دولية حتى الآن.