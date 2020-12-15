ريال مدريد يلحق بركب الصدارة بفوزه على بلباو

استمر ريال مدريد في سلسلة الانتصارات بالفوز على ضيفه أتلتيك بلباو بنتيجة 3-1 في المباراة المقدمة من المرحلة الـ 19 للدوري الإسباني.

وبعد تدخل من جانب راؤول غارسيا في الدقيقة 13، حصل اللاعب على البطاقة الحمراء.

في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، مرر فينيسيوس جونيور كرة إلى توني كروس القادم من الخلف الذي سددها مباشرة صوب المرمى ليفتتح التسجيل.

ونجح بلباو بإدراك التعادل عن طريق آندير كابا في الدقيقة 52.

ومن عرضية متقنة من جانب داني كارفاخال، حوّل كريم بنزيمة الكرة برأسه إلى هدف التقدم لريال مدريد.

حاول بلباو أن يعود في النتيجة لكن محاولاته لم تتحول إلى أهداف، حتى جاءت هجمة خطيرة في الدقائق الأخيرة تصدى لها الحارس تيبو كورتوا وعادت بمرتدة ليسجل منها بنزيمة الثالث.

بهذا الفوز، وصل ريال مدريد إلى المركز الثالث برصيد 26 نقطة متساوياً مع ريال سوسييداد وأتلتيكو مدريد في عدد النقاط.