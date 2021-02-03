ريال مدريد يقترب من حسم صفقة آلابا

اقتربت إدارة ريال مدريد من التعاقد مع ديفيد آلابا مدافع بايرن ميونيخ بعد وصول المفاوضات إلى مراحلها النهائية بين الطرفين، وفقاً لمصادر مقربة منهما.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، الأربعاء، أن النمساوي سيوقع لمدة 4 مواسم مع ريال مدريد، براتب سنوي يزيد عن 10 ملايين يورو بعد الاتفاق على التفاصيل المالية كافة.

كما وافق المدرب زين الدين زيدان على ضم آلابا في أقرب وقت، لحاجته إلى لاعب ذو خبرة يستطيع التألق في أكثر من مركز داخل الملعب، سواء في الدفاع أو الوسط.

يذكر أن ليفربول حاول ضم آلابا أيضاً في وقت سابق، لكن المدافع يفضل الانتقال إلى الدوري الإسباني، ولديه هدف ارتداء قميص ريال مدريد منذ فترة طويلة.