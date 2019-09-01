ريال مدريد يقترب من فيرنانديش

كشف تقرير إيطالي بأن ريال مدريد اتفق على صفقة جديدة لتعزيز صفوفه.

وقال موقع "كالتشيوميركاتو" أن النادي الملكي توصل لاتفاق مع سبورتينغ لشبونة لضم لاعب الوسط برونو فيرنانديش، قبل نهاية سوق الانتقالات في أوروبا.

ومن المنتظر أن ينتقل البرتغالي إلى ملعب سانتياغو بيرنابيو مقابل 75 مليون يورو.

وقالت الصحيفة أن الاتفاق بين الناديين ينص على استمرار فيرنانديش مع لشبونة لموسم على سبيل الإعارة، قبل الانتقال إلى ريال مدريد الصيف المقبل.

وكان فيرنانديش على رادار العديد من أندية الدوري الإنجليزي قبل إغلاق باب الانتقالات في إنجلترا، إلا أن عدم توصل هذه الأندية لاتفاق مع النادي البرتغالي حال دون ذلك.