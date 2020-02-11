ريال مدريد يقدم رينيير جيزوس الأسبوع القادم

أنهى رينيير جيزوس نجم فلامينغو السابق وريال مدريد الحالي ارتباطه مع منتخب البرازيل الأولمبي الذي ساهم في صعوده لأولمبياد طوكيو 2020.

يأتي هذا ليستعد اللاعب لتقديمه بشكل رسمي مع ريال مدريد بعدما نجح الملكي في الحصول على خدماته مقابل 30 مليون يورو خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وسيصل جيزوس للعاصمة الإسبانية مدريد وفقاً لصحيفة "آس" يوم الجمعة لينهي إجراءات انضمامه بشكل نهائي.

وقرر ريال مدريد أن يقدم لاعب الوسط المهاجم رسمياً للجماهير الاثنين المقبل في اليوم التالي لمباراته في الدوري الإسباني أمام سيلتا فيغو.

يذكر أن جيزوس شارك في 15 مباراة مع فلامينغو الموسم الماضي في جميع البطولات وسجل خلالها ستة أهداف وصنع هدفين آخرين.