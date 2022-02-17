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ريال مدريد يقدم عرضاً لضم هالاند

منشور 17 شباط / فبراير 2022 - 08:27
إيرلينغ هالاند
إيرلينغ هالاند

قدم ريال مدريد عرضاً رسمياً للتعاقد مع النجم الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند هداف بوروسيا دورتموند وفقاً لصحيفة "سبورت" الإسبانية.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل العرض، إلا أن النادي الإسباني يعلم بوجود بندٍ في عقد المهاجم الشاب مع دورتموند يسمح بشرائه مقابل 75 مليون يورو بدءاً من الصيف القادم.

وارتبط اسم ريال مدريد مراراً بكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، إلا أن الشكوك بدأت تحوم حول إمكانية قدومه إلى ملعب سانتياغو بيرنابيو.

وبدأ القائمون على النادي الملكي استعراض الخيارات الأخرى المتاحة وعلى رأسها مهاجم دورتموند البالغ من العمر 21 عاماً.

ويتابع مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وبرشلونة وباريس سان جيرمان الهداف النرويجي أيضاً.

يذكر أن هالاند سجل 23 هدفاً وصنع 6 أهداف أخرى في 20 مباراة مع دورتموند بجميع البطولات حتى الآن هذا الموسم.

إيرلينغ هالاند
إيرلينغ هالاند
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