ريال مدريد يقدم عرضاً افتتاحياً لضم مبابي

أكد برنامج "إل تشيرينغيتو" الإسباني أن ريال مدريد تقدم بعرض افتتاحي بقيمة 160 مليون يورو من أجل التعاقد مع الهداف الدولي الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان.

ويسود التفاؤل أروقة النادي الإسباني العريق حول إمكانية إتمام الصفقة قبل إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية نهاية الشهر الجاري.

وتشعر إدارة ريال أن النجم البالغ من العمر 22 عاماً لن يوقع على عقد جديد مع باريس، علماً بأن عقده الحالي سينتهي مع وصول صيف العام المقبل.

ورغم معاناة الملكي من تداعيات جائحة كورونا، إلا أن هنالك ثقة بالقدرة على استغلال الوضع الصعب الذي يمر به سان جيرمان فيما يخص مسألة التجديد مع اللاعب.

وتدخل الرئيس فلورنتينو بيريز شخصياً كون هذه الصفقة تعد الأكبر للنادي خلال الأعوام الأخيرة.

ويرتبط الناديان بعلاقة جيدة وتم المباشرة بالمفاوضات بطريقة هادئة وودية.

ورفض المهاجم الشاب عقداً من باريس يمتد لستة مواسم وفقاً لـ "جول"، إلا أن التوصل لاتفاق مع ريال لن يكون صعباً كونه يريد بشدة ارتداء قميص الميرينغي.

والمعضلة الوحيد تتمثل في قدرة الناديين على التوصل لاتفاق يرضي الإدارة الباريسية من حيث قيمة الصفقة.

ويستطيع مبابي التفاوض مع ريال مدريد بدءاً من يناير القادم على أن ينتقل إليه مجاناً بحلول صيف عام 2022.

وهذا يعني أن باريس سان جيرمان بات مضطراً لبيعه الصيف الجاري إذا ما أراد الحصول على مبلغ مالي من هذه الصفقة.

وستكشف الأيام القليلة القادمة عن المزيد من التطورات بالتأكيد، إلا أن رغبة اللاعب الواضحة في الانتقال لإسبانيا ستلعب دوراً كبيراً في تسيير المفاوضات.