ريال مدريد يقدم 25 مليون يورو سنوياً لرونالدو

يبدو أن كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس يقترب بحذر من العودة إلى ريال مدريد، خاصة بعد أن تأكد لإدارة الملكي أنه لم يستبعد الرحيل عن نادي السيدة العجوز نهاية الموسم.

وكانت التكهنات أشارت إلى أن هناك ثلاث وجهات، من الممكن أن يقصدها البرتغالي إذا ما رحل عن يوفي، وهي ريال مدريد ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، ثم جاءت المفاجأة التي فجرتها وسائل الإعلام الإسبانية، عندما كشفت عن الحد الأقصى للراتب الذي يمكن أن يعرضه عليه ريال مدريد مقابل عودته، وهو 25 مليون يور صافي سنوياً، بينما كان يحصل هناك قبل رحيله على ما يقرب من 30 مليون يورو صافي سنوياً.

وقال موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية، أنه إذا كان يوفنتوس لديه رغبة حقيقية في الاحتفاظ بورقته الرابحة، إلا أنه قد يضطر إلى بيعه بأعلى سعر، من أجل تحقيق نوع من التوازن في حساباته وميزانيته لموسم 2020-2021.

وقال الموقع أن العبء الكبير الذي يتحمله البيانكونيري جراء ما يتقاضاه رونالدو من راتب كل موسم، هو أحد أهم الأسباب التي لن يضغط النادي الإيطالي بسببها على النجم البرتغالي، من أجل البقاء في تورينو.

وكان يوفي تعاقد مع رونالدو عام 2018، مقابل 115مليون يورو، حصل عليها الملكي، مع حصول "صاروخ ماديرا" على راتب يقترب من 28 مليون يورو.

وإزاء إعلان وسائل الإعلام الإسبانية عن رغبة رونالدو في العودة إلى ريال مدريد، سارع الملكي إلى تحديد الحد الأقصى للراتب الذي يمكن دفعه له.

وفي المقابل اضطر بافل نيدفيد نائب رئيس يوفنتوس إلى الخروج بتصريحات أغلق فيها الباب أمام رحيل رونالدو، على اعتبار أن عقده ما زال سارياً حتى 2022، وأنه «غير قابل للانتقال» هذا الموسم.

واختتم الموقع تقريره بأن الملف ما زال مفتوحاً، وستشهد الأيام والأسابيع القادمة تطورات جديدة، ترجح كلام الجانب الإسباني أو الإيطالي فيما يتعلق بمستقبل رونالدو.