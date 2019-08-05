ريال مدريد يقدم 30 مليون وخاميس مقابل بوغبا

كشفت تقارير بريطانية اليوم أن مانشستر يونايتد تلقى عرضاً جديداً من قبل ريال مدريد للحصول على خدمات بول بوغبا.

جاء هذا وفقاً لصحيفة "تايمز" التي أكدت أن فلورنتينو بيريز عرض 30 مليون يورو بالإضافة لخدمات خاميس رودريغيز مقابل النجم الفرنسي.

ورفض يونايتد العرض فور وصوله نظراً لإنخفاض قيمة النجم الكولومبي حالياً عقب إعارته في الموسمين الماضيين لبايرن ميونيخ.

ويقدر الشياطين الحمر قيمة بوغبا بحوالي 180 مليون يورو، ويرفض أن يبيعه بسعر أقل، ووفقاً لتقارير سابقة، كان ريال مدريد قد اقترب من هذا الرقم في عرض سابق تم رفضه أيضاً.

ولا يعد ريال مدريد الطرف الوحيد الذي يسعى للحصول على خدمات لاعب الوسط في الوقت الحالي، حيث عاد يوفنتوس للأضواء من جديد.

يذكر أن بوغبا نفسه على استعداد للرحيل عن مانشستر يونايتد، خاصة بعد تصريحاته التي ألمح فيها لرغبته في خوض تحدٍ جديد، وهي الكلمات التي وافقه عليه وكيل أعماله في حوار صحفي لاحق.